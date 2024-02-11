Мэрия Уфы переехала на новый сайт

Как отметил Мавлиев, новый сайт быстрее, безопаснее, привлекательнее и соответствует всем нормам, предъявляемым муниципальным интернет-порталам.
«За годы своего существования прежний сайт накопил гигабайты данных и пережил немало хакерских атак, что существенно отразилось на его безопасности и скорости работы», — констатировал он.
Новый сайт уже запущен и работает в техническом режиме. Все информационные сообщения теперь будут публиковаться только здесь.
Лента новостей на ufacity.info обновляться теперь не будет. Однако прежние материалы и некоторые сервисы доступны по старому адресу.