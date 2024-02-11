На Украине предложили внести останки Столыпина в список на обмен с Россией

«Одна из идей — внести его (прах Столыпина — прим. ТАСС) в обменный фонд, как бы это ни выглядело и ни звучало. У нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ. Этот процесс можно начинать», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов украинского канала «1+1» о судьбе могилы Столыпина.
В 2020 году мэр Львова Андрей Садовый выдвинул идею обменять останки советского разведчика Николая Кузнецова, похороненного на местном Холме Славы на украинцев, отбывающих наказание в России. Городские власти отказались передать родственникам прах разведчика для перезахоронения в российском Екатеринбурге, несмотря на постановление Верховного суда Украины, обязавшее это сделать.
Петр Столыпин (1862−1911) — премьер-министр Российской империи в 1906—1911 годах. Убит в Киеве анархистом-террористом, агентом царской охранки Дмитрием Богровым во время посещения спектакля в городском театре. Похоронен в Киево-Печерской лавре.