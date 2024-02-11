Доля расчетов в нацвалютах между Минском и Москвой в 2023 году достигла 92%

«Мы за два года приросли в экспортных поставках на российский рынок на $8,5 млрд. Это прекрасный результат, который стал следствием комплекса факторов. Наверное, важнейший из них — это логистика, это новая логистика переориентации наших грузов, задействование возможностей российских портов. Вторая важная составляющая — это, конечно, работа финансовой и банковской системы. По итогам прошлого года 92% расчетов — это национальные валюты, российский и белорусский рубль. Это огромная цифра, у нас тоже никогда такой цифры не было», — сказал Крутой.