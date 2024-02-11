Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Доля расчетов в нацвалютах между Минском и Москвой в 2023 году достигла 92%

Об этом сообщил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой в интервью телеканалу ОНТ.
Источник: Смартпресс

Он отметил, что работа финансовой и банковской системы стала одним из факторов роста экспорта в Россию.

«Мы за два года приросли в экспортных поставках на российский рынок на $8,5 млрд. Это прекрасный результат, который стал следствием комплекса факторов. Наверное, важнейший из них — это логистика, это новая логистика переориентации наших грузов, задействование возможностей российских портов. Вторая важная составляющая — это, конечно, работа финансовой и банковской системы. По итогам прошлого года 92% расчетов — это национальные валюты, российский и белорусский рубль. Это огромная цифра, у нас тоже никогда такой цифры не было», — сказал Крутой.

Еще одним фактором, по его словам, стала реализация ряда инвестпроектов. «Это, конечно, программы импортозамещения, это программы поставки наших комплектующих, наших компонентов на российские предприятия. В первую очередь, машиностроительные», — отметил посол.

Он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин «пригласил белорусов очень активно, настойчиво, где-то даже агрессивно входить в программы комплектации авиастроительных предприятий России». «Все модели самолетов, которые в 2024—2025 годы будут вывезены в гражданский оборот, везде белорусы должны видеть себя», — сказал Крутой.