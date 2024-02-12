Мэру Иркутска показали, как курсанты собирают беспилотники в центре «Патриот»

Мэр Иркутска Руслан Болотов посетил центр «Патриот» и посмотрел, как курсантов обучают разным дисциплинам. В этом году помимо управления беспилотниками ребята начали изучать тактическую медицину и основы самообороны.
Для обучения операторов БПЛА в центре «Патриот» подготовили два класса. Причем здесь учат не только управлять дронами, но и собирать такие устройства. Программа рассчитана на год, на 144 учебных часа.
«По-другому сегодня здесь многие вещи происходят. Видно, что мы смогли в достаточно сжатые сроки благодаря моим коллегам отработать новые направления, создать учебные пособия, создать учебные классы», — подводит итог мэр.
Преподаватели центра отмечают — с каждым годом интерес подростков к занятиям только растет. Кстати, в «Патриоте» занимается и правнучка знаменитого авиаконструктора Михаила Миля, создателя вертолетов.