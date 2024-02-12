Глава Башкирии подписал указ о награждении медалями «Материнская слава»

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому нынешний, 2024 год объявлен Годом семьи. 1 февраля в Башкирии дали официальный старт Году семьи. Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в Колонном зале Уфы. Главными гостями мероприятия стали семьи, принимающие самое активное участие в жизни региона — это молодые и многодетные родители, семьи — победители различных конкурсов, приемные и многопоколенные семьи.