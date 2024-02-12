Глава Башкирии подписал указ о награждении медалями «Материнская слава»

Из указа следует, что почетной награды удостоились 50 женщин из 24 муниципалитетов, родивших и воспитывающих пять и более детей. Среди них — жительницы Абзелиловского, Альшеевского, Аургазинского, Баймакского, Бижбулякского, Бурзянского, Гафурийского, Караидельского, Кармаскалинского, Кигинского, Краснокамского, Кугарчинского, Кушнаренковского, Мелеузовского, Мечетлинского, Салаватского, Стерлитамакского, Татышлинского, Туймазинского, Уфимского, Учалинского, Хайбуллинского, Чишминского районов и Уфы. Полный список доступен по ссылке.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому нынешний, 2024 год объявлен Годом семьи. 1 февраля в Башкирии дали официальный старт Году семьи. Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в Колонном зале Уфы. Главными гостями мероприятия стали семьи, принимающие самое активное участие в жизни региона — это молодые и многодетные родители, семьи — победители различных конкурсов, приемные и многопоколенные семьи.