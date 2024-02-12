Сотрудники милиции будут дежурить на участках для голосования

В Витебской области сформированы 693 участка для голосования. На каждом будет и сотрудник милиции. Для оперативного принятия решения — также ситуационный штаб. Подготовка продолжается — чтобы и во время агитации, на досрочном голосовании, и в основной день все прошло мирно и спокойно.