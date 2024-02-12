Якутскому шаману отказали в смягчении лечения в Приморье

Напомним, Габышев отправился пешком из Якутии в Москву в марте 2019 года, чтобы «изгнать» президента, но в сентябре был задержан и доставлен обратно в Якутию. С мая по июль 2020 года он находился в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере, после выхода из которого намеревался завершить задуманное. В июле 2021 года по решению Якутского городского суда шаман был направлен на принудительное лечение сначала в Новосибирск, а в апреле 2022 года его перевели в психиатрическую больницу в Уссурийске.