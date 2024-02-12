Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Токаев отправится в Катар с визитом

Президент Казахстана встретится с руководством арабского государства и проведет круглый стол для потенциальных инвесторов.
Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 12 фев — Sputnik. Завтра президент Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Государство Катар, сообщает Акорда.

В рамках визита запланированы переговоры с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и Премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.

«Глава государства также примет участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет ряд встреч с капитанами катарского бизнеса», — отметили в Акорде.

Государственный визит продлится до 14 февраля.