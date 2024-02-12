Токаев отправится в Катар с визитом

АСТАНА, 12 фев — Sputnik. Завтра президент Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Государство Катар, сообщает Акорда.
В рамках визита запланированы переговоры с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и Премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.
«Глава государства также примет участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет ряд встреч с капитанами катарского бизнеса», — отметили в Акорде.
Государственный визит продлится до 14 февраля.