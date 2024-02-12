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На бетонирование 75 крупных каналов из госбюджета выделено почти 700 млрд сумов

На совещании в понедельник президент поручил завершить работы по бетонированию и посадке деревьев вокруг каналов до начала вегетационного периода.
Источник: Uznews

На бетонирование 75 крупных каналов из бюджета выделено 680 млрд сумов, сообщил президент в ходе совещания в понедельник, посвященном приоритетным задачам в сельском хозяйстве на 2024 год.

По его словам, основная цель — забетонировать каналы с наибольшей потерей воды до начала поливного сезона.

Однако в настоящее время выполнено лишь 34% работ по бетонированию 9 каналов в Кашкадарьинской области. Работы по бетонированию 3-х каналов в Сырдарье не выполнены даже на 10%.

Президент поручил мобилизовать все силы и подчеркнул необходимость завершить работы по бетонированию и посадке деревьев вокруг каналов до начала вегетационного периода.

Было также подчеркнуто, что сокращение потерь воды и ее экономное использование — главная задача Министерства водного хозяйства.

экология
Шавкат Мирзиеев