На бетонирование 75 крупных каналов из госбюджета выделено почти 700 млрд сумов

На бетонирование 75 крупных каналов из бюджета выделено 680 млрд сумов, сообщил президент в ходе совещания в понедельник, посвященном приоритетным задачам в сельском хозяйстве на 2024 год.
По его словам, основная цель — забетонировать каналы с наибольшей потерей воды до начала поливного сезона.
Однако в настоящее время выполнено лишь 34% работ по бетонированию 9 каналов в Кашкадарьинской области. Работы по бетонированию 3-х каналов в Сырдарье не выполнены даже на 10%.
Президент поручил мобилизовать все силы и подчеркнул необходимость завершить работы по бетонированию и посадке деревьев вокруг каналов до начала вегетационного периода.
Было также подчеркнуто, что сокращение потерь воды и ее экономное использование — главная задача Министерства водного хозяйства.