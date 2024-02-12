В Ленобласти появится новый профессиональный праздник

За все поиски, начиная с 1990 года, нашли останки почти 65,5 тысяч защитников Отечества, установлены личности более 2,5 тысяч человек. Только за 2022 год удалось обнаружить и перезахоронить останки более 2,7 тысяч бойцов, 140 из которых удалось опознать по медальонам, вещам и документам. А за 2023 удалось обнаружить 1 747 погибших в годы Великой Отечественной войны.