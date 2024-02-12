В Ленобласти появится новый профессиональный праздник

15 марта выбрали не случайно — это официальная дата рождения поискового движения, ведущая историю с Первого Всесоюзного сбора представителей поисковых отрядов Советского Союза, состоявшегося в 1988 году.
Целое десятилетие поисковики из Ленобласти показывают одни из лучших результатов в России по поиску останков советских воинов. Каждый год в регионе поисками занимаются около 3 тысяч человек из разных уголков России и стран ближнего зарубежья.
За все поиски, начиная с 1990 года, нашли останки почти 65,5 тысяч защитников Отечества, установлены личности более 2,5 тысяч человек. Только за 2022 год удалось обнаружить и перезахоронить останки более 2,7 тысяч бойцов, 140 из которых удалось опознать по медальонам, вещам и документам. А за 2023 удалось обнаружить 1 747 погибших в годы Великой Отечественной войны.