Губернатор Куйвашев поручил усилить безопасность на избирательных участках

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам региональной антитеррористической комиссии обеспечить безопасность на избирательных участках. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.
— В соответствии с требованиями Национального антитеррористического комитета и решением Совета Безопасности России необходимо провести проверки безопасности объектов, используемых для голосования, — рассказал губернатор Евгений Куйвашев.
Он также отметил, что сотрудниками избиркомов должен быть отработан алгоритм действий на случай непредвиденных ситуаций.
Напомним, более 100 тысяч жителей региона будут участвовать в выборах президента РФ дистанционно. Это 3,4% избирателей Свердловской области.