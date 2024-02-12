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Губернатор Куйвашев поручил усилить безопасность на избирательных участках

На Урале для обеспечения безопасности на выборах президента РФ привлекут силовиков.
Источник: Комсомольская правда

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам региональной антитеррористической комиссии обеспечить безопасность на избирательных участках. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.

— В соответствии с требованиями Национального антитеррористического комитета и решением Совета Безопасности России необходимо провести проверки безопасности объектов, используемых для голосования, — рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

Он также отметил, что сотрудниками избиркомов должен быть отработан алгоритм действий на случай непредвиденных ситуаций.

Напомним, более 100 тысяч жителей региона будут участвовать в выборах президента РФ дистанционно. Это 3,4% избирателей Свердловской области.