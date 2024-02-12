«На грани выживания». Оппозиция в Молдавии рассказала об экономике страны

«Вся западная пропаганда последние три года работала на то, чтобы рассказать, как здесь плохо и как там хорошо. Задача моя и моей команды — рассказать людям правду и показать, что сотрудничество, дружба и отношения с нашим историческим другом, партнером являются единственным способом выйти из того коллапса и кризисной ситуации, в которую нас вверг действующий молдавский прозападный режим», — заключил он.