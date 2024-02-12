«На грани выживания». Оппозиция в Молдавии рассказала об экономике страны

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Молдавия находится в страшном экономическом и социальном положении, ее граждане по сути живут на грани выживания, заявил председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор.
«Молдавия находится в страшном экономическом, социальном, инфраструктурном, демографическом положении… Проевропейские власти, которых тотально поддерживают западные страны, превратили Молдавию в тоталитарный режим. По сути, это полицейское государство в худшем выражении этого слова», — сказал Шор на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым.
Он добавил, что «сегодня молдаване живут по сути на грани выживания». «Реальная поддержка действующей власти — ниже 15%. В этой ситуации народ вынужден терпеть те издевательства и испытания, которые производит власть над своим собственным народом. Мы четко понимаем, что задача действующего режима по указанию своих хозяев — обанкротить Молдавию, довести до демографического кризиса», — добавил Шор.
Политик подчеркнул, что на данный момент позиция к отношениям с Россией, ЕвразЭС обманутым путем искажена.
«Вся западная пропаганда последние три года работала на то, чтобы рассказать, как здесь плохо и как там хорошо. Задача моя и моей команды — рассказать людям правду и показать, что сотрудничество, дружба и отношения с нашим историческим другом, партнером являются единственным способом выйти из того коллапса и кризисной ситуации, в которую нас вверг действующий молдавский прозападный режим», — заключил он.