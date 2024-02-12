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Представители ЦИК РФ будут наблюдать за выборами депутатов в Беларуси

Единый день голосования на выборах депутатов нижней палаты белорусского парламента и местных советов пройдет 25 февраля.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Представители Центризбиркома России 25 февраля примут участие в наблюдении за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«В Республику Беларусь обязательно поедет делегация ЦИК России, чтобы принять участие в наблюдении за парламентскими выборами», — сказала она на встрече с белорусским послом Дмитрием Крутым.

Слова Памфиловой приводятся на официальном сайте Центризбиркома РФ.

Выборы депутатов Палаты представителей Нацсобрания Республики Беларусь 8 созыва пройдут 25 февраля этого года.

В свою очередь Дмитрий Крутой на встрече отметил, что делегация ЦИК Беларуси «планирует принять участие в наблюдении за российскими выборами».

Как сообщалось, Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост президента РФ претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.