Представители ЦИК РФ будут наблюдать за выборами депутатов в Беларуси

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Представители Центризбиркома России 25 февраля примут участие в наблюдении за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«В Республику Беларусь обязательно поедет делегация ЦИК России, чтобы принять участие в наблюдении за парламентскими выборами», — сказала она на встрече с белорусским послом Дмитрием Крутым.
Слова Памфиловой приводятся на официальном сайте Центризбиркома РФ.
Выборы депутатов Палаты представителей Нацсобрания Республики Беларусь 8 созыва пройдут 25 февраля этого года.
В свою очередь Дмитрий Крутой на встрече отметил, что делегация ЦИК Беларуси «планирует принять участие в наблюдении за российскими выборами».
Как сообщалось, Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост президента РФ претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.