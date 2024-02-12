Дрозденко: Беларусь и Ленобласть обречены на развитие, иначе не выжить

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — частый гость в Беларуси. В 2022—2023 годах таких визитов было несколько. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время одной из встреч с Дрозденко во Дворце Независимости заявил, что сотрудничество Минска с Ленинградской областью России может быть примером взаимодействия.
Губернатор во время визитов в Беларусь посещает не только Минск, но и регионы, где также проходят переговоры о развитии двустороннего сотрудничества.
В большом интервью Sputnik губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о планах в области строительства, образования, медицины, туризма, а также раскрыл «тайны» портов российской Балтики.
— Александр Юрьевич, в условиях санкций коллективного Запада в отношении России и Беларуси президенты двух стран поставили задачу активно развивать товарооборот в рамках Союзного государства. Ведущая роль в этом отводится ключевым регионам России, лидирующее место среди которых занимает Ленинградская область. Какой сегодня товарооборот Беларуси с Ленинградской областью? На какие цифры планируется выйти к концу 2024 года?
— Я абсолютно согласен, что для Ленинградской области Республика Беларусь является стратегическим партнером, и это видно по цифрам товарооборота. Ленинградская область работает со 130 странами мира, а Беларусь входит в первую пятерку. По итогам 2023 года, но это еще не окончательная цифра — она может быть и выше — товарооборот составил 934 миллиона долларов.
При этом Ленинградская область поставила в Беларусь товаров почти на 400 миллионов долларов США, а получила из Беларуси товаров на сумму более 500 миллионов.
Задача наша, а она поставлена президентами, и ее никто не отменял — в 2024 году выйти на товарооборот не менее 1 миллиарда долларов. Перспективы у нас для этого есть: мы только за прошлый год выросли более чем на 100 миллионов, на 74 новых позиции, по сотрудничеству. А главное — год только начался, а у нас уже пошли встречные контакты, встречные решения, и мы абсолютно уверены, что товарооборот в 1 миллиард достижим.
— Цифра действительно серьезная. На ваш взгляд, за счет каких позиций возможно выйти на данную цифру, и какие направления вы считаете наиболее перспективными?
— Мы проанализировали, по каким позициям наиболее сильно растем и где у нас самые хорошие перспективы. Первое: у нас в два раза увеличились объемы поставок одежды всех видов и обуви из Беларуси. Такая цифра просто так не появляется. Это значит, что растет спрос на белорусскую продукцию. И я посмотрел, почему. Я прошелся по торговым центрам и определил — очень хорошее сочетание цены и качества.
Второе: мы открываем для себя новые направления в таких традиционных уже темах, как агропромышленный комплекс и сельское хозяйство. Мы с 2023 года начали активно сотрудничать по ветеринарным препаратам. И здесь мы видим, как растут цифры по поставкам из Беларуси в Ленинградскую область всего того, что связано с ветеринарией.
Мы неплохо стали работать по машиностроению. Например, сегодня мы обсуждали тему поставок мебели и создания аналога IKEA в России не только с крупнейшими предприятиями РФ, которые работали на IKEA, но и белорусскими компаниями. Сегодня я ознакомился с белорусскими компаниями, с их продукцией. Вот она, живая продукция.
Губернатор Ленобласти: белорусы помогут организовать производство мебели >>>.
Оказывается, IKEA та же, что была открыта в Ленинградской области (производство IKEA было в Тихвинском районе — Sputnik) и все, что мы там видели интересного, это делали белорусские компании. И сегодня надо просто эти связи восстановить и восстановить объемы поставок продукции.
Мы всегда ориентировались на поставки продуктов питания из Беларуси, потому что они экологически чистые и вкусные. А самое главное — вы все время развиваетесь, у вас все время появляется что-то новое и интересное.
И что меня не может не радовать — у Ленинградской области и Беларуси появилась «улица с двухсторонним движением». Мы, наконец, свою продукцию — ленинградскую продукцию агропрома — стали поставлять в Беларусь. Это, прежде всего, наши йогурты для детского питания с высоким содержанием белка компании «Галактика», это наша продукция молочной переработки от компании «Молочная культура» — тоже бренд экологически чистой продукции. И это очень важно, что мы стали поставлять продукты друг другу.
И что еще для меня важно, когда мы говорим о продуктах питания. Одно дело делать массовые поставки в большие сетевые магазины. Но у нас в Ломоносовском районе, в квартале новостроек — поселке Новоселье появился первый магазин «Минский молочный». Сеть этих магазинов мы планируем делать в Ленинградской области, ведь практика показала, что этот магазин очень востребован, людям нравится, они покупают и оценивают положительно.
Новое направление работы — это замена техники, связанной с лесопромышленным комплексом, которую мы традиционно получали из европейских стран, из той же Скандинавии. Сегодня мы работаем по замещению ее именно белорусской техникой. Например, компания «Амкодор» становится нашим основным партнером и по дорожной технике, и по технике для лесного хозяйства.
Появилось новое направление, где мы очень неплохо работаем с белорусской стороной, это электрические машины, электрическое оборудование — все, что связано с энергетикой. На территории Ленинградской области есть несколько предприятий, которые производят продукцию, востребованную белорусами, и мы эту продукцию поставляем. Ну и, конечно, мы смотрим на новые направления — там, где нам перекрывают кислород санкциями, мы смотрим на то, что можем с вами совместно делать, чтобы не снижать объемы производства.
Например, сейчас хорошо начали работать в сфере производства рыбы. Не только товарной рыбы, но и мальков, комбикорма. Потому что корм для рыбы мы тоже традиционно закупали за пределами России.
Еще отдельная тема, на которую бы я обратил внимание, и которая поднималась во время моей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, — это российский проект «Чистая вода». Мы здесь уже имеем неплохие контакты с белорусской стороной. Покупаем модульные водоочистные сооружения, их ставим в небольших поселках, деревнях, они производятся белорусскими партнерами с учетом исходной воды в конкретных водоисточниках.
Построено уже более 30 станций, стоит задача построить еще сто, в этом году работа продолжается.
В этом же году мы готовим визит делегации в Минск и еще в несколько городов Беларуси по вопросу производства модульных и высокоэффективных котельных на различных видах топлива. Потому что Ленинградская область планирует модернизацию теплового хозяйства.
Кроме того, мы с белорусами начали сотрудничать по поставкам модульных станций по очистке стоков. То есть, в вопросах экологии мы работаем очень серьезно, и, кстати, перенимаем белорусский опыт, связанный с переработкой отходов. Наша делегация была в Бресте, мы смотрели завод по глубокой переработке твердых коммунальных отходов. Это тоже тема, которую мы будем у себя развивать.
Подчеркну — линий по сотрудничеству у Ленинградской области и Беларуси очень много.
— Вы наметили огромное количество проектов, а можно ли говорить о создании совместных предприятий либо на территории Беларуси, либо на территории Ленинградской области, в рамках той же программы импортозамещения?
— Мы уже работаем по нескольким направлениям, касающимся совместных предприятий. Наверное, самый знаковый проект, который мы поддержали и который будет реализовываться, — это строительство в Гатчине завода компании «Амкодор», как раз производство специализированной техники, которая востребована не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а в целом на Северо-Западе России.
У нас уже есть совместные предприятия по мебельному производству. Причем мы работаем совместно и в виде встречных поставок, и в виде производства на месте.
Нам нужно открывать хорошие дилерские центры по ремонту белорусской техники — ее все больше и больше становится и на Северо-Западе, и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области. И нам, видимо, надо открывать производства, которые на месте будут производить запчасти, комплектующие.
В Беларуси уже работает достаточно длительное время центр по протезированию, реабилитации, социализации инвалидов, и для нас эта тема актуальна сегодня. Я обратил внимание, что очень много комплектующих, например, поставляется российской стороной, и в то же время российские компании используют белорусские комплектующие. Поэтому ниш для совместных производств много, но мы не должны создавать совместные производства ради создания совместных производств.
Мне кажется, что нам надо больше устанавливать кооперационных связей, потому что расстояния — небольшие.
— Александр Юрьевич, вы упомянули Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр, в котором побывали на днях. Можно ли говорить о результатах, может быть, какие-то договора будут заключены?
— Для нас было очень важно посмотреть, как организована работа этого центра, потому что мы именно к такой организации и стремимся. Мы хотим создать единую площадку, где оказывались бы одновременно услуги и по протезированию, и по реабилитации, и по медико-психологической помощи, и по обучению, и по последующему трудоустройству, по переобучению инвалидов. И мы увидели, что у вас это работает. Да, мы понимаем, что есть наши, российские нюансы, которые мы должны учесть, но в целом схема рабочая.
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Мы посмотрели, как организовано само производство по изготовлению протезов, и не только протезов, а всего оборудования, которое производится на месте для реабилитации.
Нам, например, понравилось производство инвалидных колясок — очень эффективное. Понравилось производство специальных предметов, оборудования для детей, которые страдают различными врожденными заболеваниями — это не приобретенная инвалидность, а именно врожденная. Понравилось, как организован прием, как работают с людьми, как их сопровождают.
Поэтому, конечно, мы будем применять этот опыт в Ленинградской области и рассчитываем на помощь белорусской стороны в обучении наших специалистов.
Вопрос протезирования, мастеров по протезированию — очень сложный. И, кстати, белорусская сторона нам тоже это подтвердила, что кадровая проблема — одна из самых серьезных. Поэтому обучение кадров, стажировка, помощь в организации непосредственно рабочего места на производстве — это тот минимум, который мы точно будем перенимать и по которому будем работать.
Соглашение за один день не подпишешь — мы приехали посмотреть те направления, по которым точно будем сотрудничать. Поэтому в ближайшее время такое соглашение будет подготовлено.
— Ленинградская область активно застраивается, возводятся жилье, школы и другие социальные объекты. Планируется ли привлечение опытных белорусских строителей для возведения объектов?
— У нас уже есть первый хороший совместный социальный проект в Ленинградской области — школа по индивидуальному проекту. Она строится по следующей схеме: белорусские строители привлекают оборотные средства самостоятельно, под гарантию — как только школа будет построена, мы за 100% произведенных затрат по оговоренной на старте стоимости эту школу выкупаем.
Мы уже находимся на высокой стадии реализации проекта: выполнены фундаментные работы. Задача белорусского инвестора, чтобы 1 сентября 2025 года школа была сдана «под ключ» и начала работать.
Мы готовы привлекать белорусских строителей под иные социальные проекты, которые реализуем, тем более, что Ленинградская область очень много строит таких объектов. Только школ в год строим от 8 до 12. Плюс у нас еще идет программа реновации и реконструкции старых школ.
Перед Ленинградской областью стоит большая задача по строительству медицинских объектов. Это и амбулатории, и фельдшерско-акушерские пункты, и поликлиники, поэтому мы готовы работать с белорусскими строителями. Тем более, что качество работ белорусских строителей очень хорошее. И для нас очень важно сочетание «цена — качество».
— Вы подробно рассказали о специальной технике, как обстоит ситуация с общественным транспортом или коммунальной техникой, которые производят белорусские предприятия?
— Вы знаете, что мы работаем с заводом МАЗ по поставке белорусских автобусов. Мы хотели бы более активно работать, в большем объеме, и такие перспективы есть. В Ленинградской области в этом году начинается транспортная реформа, она будет очень серьезно затрагивать автобусные маршруты, автобусные перевозки, и одна из задач, которая стоит перед нашими партнерами — компаниями-перевозчиками, это обновление подвижного состава, перевод части подвижного состава там, где это возможно, на газомоторное топливо, на более экологически чистый транспорт.
Кроме этого, нам важна возможность использования, особенно в городской среде низкопольных автобусов, применение современных систем навигации и многого другого. Поэтому мы рассчитываем, что автобусы из Беларуси будут у нас востребованы.
Что касается коммунальной техники, то наш комитет по дорожному хозяйству и «Ленавтодор», местные администрации, управляющие компании активно работают по малой дорожной технике, особенно той, которая востребована при уборке тротуаров, дворовых территорий.
Ленинградская область, с учетом санкционного давления, сильно ориентируется на белорусский рынок.
Например, по сельхозтехнике, белорусские компании — наши партнеры номер один. В Ленинградской области сегодня идет плановая замена сельхозтехники — мы работаем либо с крупнейшими российскими, либо с белорусскими компаниями.
Самое главное, нам удалось решить вопрос субсидий, и здесь спасибо правительству Российской Федерации. Сегодня компенсируем через субсидии до 35% затрат нашим предприятиям на покупку тракторов. А по комбайнам сегодня — вообще до 40%. Благодаря этому интерес к белорусской технике увеличился.
— Сегодня соседи Беларуси, я имею в виду прибалтийские страны и Польшу, они фактически закрыли границы Евросоюза для поставок и транзита белорусских товаров. Поэтому диверсифицировалась логистика, в том числе на порты Российской Федерации, прежде всего на Ленинградскую область. На сегодняшний день на сколько большие объемы белорусских товаров и через какие порты идут?
— Наверное, из самых серьезных вызовов последних лет что для России, что для Беларуси — это был вызов по изменению логистических цепочек, экономических связей и поставок товаров как на импорт, так и на экспорт. Потому что нас стали ограничивать, а кое-куда и вообще не впускать, закрываться. Но, наверное, мы все-таки отличаемся тем, что чем жестче условия, тем активнее мы учимся преодолевать трудности.
Могу привести пример по портовым комплексам Ленинградской области: на Балтике наши портовые мощности сегодня составляют 63%, и дальше они будут расти. И все ожидали, что у нас упадут объемы перевалки грузов как извне, так и в Россию в наших портах. Но этого не произошло. Мы растем: мы росли и в прошлый, и в позапрошлый годы, и у нас есть перспективы роста на ближайшие несколько лет.
На ближайшие пять лет мы прогнозируем увеличение грузооборота по железной дороге в направлении наших портов плюс на 70 миллионов тонн. Если брать длительную перспективу, то до 150−180 миллионов тонн. То есть мы становимся крупнейшим хабом на Балтике.
Да, мы перестали работать на европейские страны, но сегодня огромный объем грузов идет в азиатские, африканские страны, в Центральную и Южную Америку, и обороты растут. Хотя мы сохранили и часть отгрузок на европейский рынок, но он сегодня несопоставим с тем, что было до санкционной войны, затеянной Западом. Рассчитывали они на один эффект, а получился эффект совершенно другой, противоположный.
— Вы отметили, что регион развивается, развивается производство, совместное производство, кооперационные связи. Заинтересована ли Ленинградская область в белорусских IT-специалистах?
— Мы безусловно заинтересованы. В Ленинградской области очень емкий рынок труда, мы постоянно испытываем нехватку специалистов во всех направлениях — начиная от специалистов простых, как мы говорим, строительных специальностей, «синих воротничков», так и «белых воротничков». Причем востребованность по всем направлениям. А с учетом того, что сегодня в Ленинградской области строятся современнейшие, даже не в стране, а в мире предприятия, мы понимаем, что нам нужны специалисты, которые будут там работать.
Я вам назову одну цифру, она и для нас уникальная: портфель инвестиций в Ленинградскую область на ближайшие 5−7 лет — 6,2 триллиона российских рублей. За последние 10 лет (а у нас были одни из самых высоких в стране и вообще в мире темпы прироста инвестиций), мы получили инвестиций 4,9 триллиона рублей. Это современные газохимические, энергетические предприятия, машиностроение.
И, конечно, нам нужны специалисты. Другое дело, что мы должны бережно относиться друг к другу в борьбе за профессиональные кадры. У нас сегодня активный спрос на медицину, мы развиваем медицину, и нам откровенно не хватает врачей.
По айтишникам проще, и не всегда айтишнику даже нужно переезжать в другую страну или в другой регион. И мы здесь готовы — давать работу айтишникам в наших компаниях, особенно там, где высокотехнологичные производства. Возможно заключать на какой-то срок контракт, чтобы специалист работал у нас.
Мы должны понимать, что мы с вами обречены на развитие. Иначе нам не выжить. Мы должны увеличивать наукоемкие производства, высокотехнологичные производства, любое производство мы должны увеличивать, чтобы быть самодостаточными и самостоятельными.
Конечно, рынок труда, особенно молодых специалистов, и «синих», и «белых воротничков» будет востребован. Это как тема по логистике: мы же нашли с вами кооперацию по отгрузке белорусской продукции через российские портовые комплексы, в частности Петербургский и Ленинградский. Мне кажется, что точно так же и по высшему, и по среднему специальному образованию мы должны, наверное, на уровне наших отраслевых министерств сесть и посмотреть, где и каких специалистов будем готовить.
И почему бы части российских студентов не обучаться в Беларуси, а части белорусских — в России. Но гарантированно с последующим трудоустройством на своих территориях, потому что нам для будущего очень важно качество образования.
— Ленинградская область — уникальный регион для туристов. Как вы видите перспективы по развитию взаимного туризма?
— Туристические связи очень активно развиваются. У меня очень много знакомых, друзей, которые с удовольствием приезжают и отдыхать, и оздоравливаться в Беларусь. Я знаю многих, кто живет в Беларуси, — они приезжают с удовольствием в Ленинградскую область. Нам, конечно, надо больше систематизировать эти потоки и больше друг друга рекламировать. Я даже, приезжая каждый раз к вам в гости, узнаю для себя что-то новое в познавательном плане, и все ставлю себе «зарубочки», что надо обязательно приехать и отдохнуть, но время пока не позволяет.
Точно так же и белорусы, когда приезжают к нам, в тот или иной город Ленинградской области, говорят, как там красиво, интересно, и что надо еще раз приехать. На самом деле Ленинградская область входит в пятерку наиболее туристически привлекательных регионов Российской Федерации. За прошлый год нас посетило более 6 миллионов туристов при том, что в Ленинградской области проживает чуть больше 2 миллионов человек.
У нас, как и в Петербурге, есть исторический, культурный и познавательный туризм. И мы с Петербургом меняемся туристическими потоками. Но у нас есть и природный туризм, и активный отдых, и паломнический туризм. На территории Ленинградской области находится одна из самых чтимых православных икон — Тихвинской Божией Матери.
У нас есть очень интересные направления, которые связаны с оздоровлением и отдыхом. А самое главное — у нас есть различные туристические маршруты. Они не так давно появились, но эти маршруты очень интересны.
Например, от крепости к крепости, когда можно от Ивангорода через Копорье, через Орешек, Корелу попасть в Выборгский замок. Или у нас есть маршрут «Серебряное ожерелье», который связывает несколько регионов Северо-Запада. Есть маршрут, который посвящен пути Александра Невского. Я сам мечтаю по нему пройти. Этот маршрут у нас отработан и на месте ночной стоянки, где Невский молился перед боем, появился уникальный памятник. У нас не менее интересные маршруты, связанные с Петром I, с Северной войной.
Очень важно, что и в Ленинградской области, и в Беларуси есть туристические маршруты, связанные с Великой Отечественной войной, с подвигом советского народа, который победил фашизм ценой невероятных жертв. И эти маршруты можно увязать.
Во время прошлого визита в Беларусь я был в комплексе Хатынь, уже после его реставрации. Я вышел оттуда потрясенным.
Совсем недавно президенты наших стран открыли мемориальный комплекс, посвященный всем мирным жителям, погибшим от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны. И комплекс Хатынь, и новый мемориал, который появился в Ленинградской области, можно объединить в единый туристический маршрут.
Повторюсь, есть исторические, героические маршруты, но есть и познавательные, есть маршруты для детей. То же самое в Беларуси.
Поэтому я ставлю задачу своим профильным комитетам — выстраивать прямые связи, чтобы у нас были прямые туристические направления.