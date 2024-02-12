Дрозденко: Беларусь и Ленобласть обречены на развитие, иначе не выжить

— Туристические связи очень активно развиваются. У меня очень много знакомых, друзей, которые с удовольствием приезжают и отдыхать, и оздоравливаться в Беларусь. Я знаю многих, кто живет в Беларуси, — они приезжают с удовольствием в Ленинградскую область. Нам, конечно, надо больше систематизировать эти потоки и больше друг друга рекламировать. Я даже, приезжая каждый раз к вам в гости, узнаю для себя что-то новое в познавательном плане, и все ставлю себе «зарубочки», что надо обязательно приехать и отдохнуть, но время пока не позволяет.