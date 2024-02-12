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Сергей Лукоянов стал главой Ленинского района Нижнего Новгорода

Ранее он трудился в администрации Автозаводского района.
Источник: Время

Главой Ленинского района назначен Сергей Лукоянов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам Шалабаева, Лукоянова хорошо знают жители Автозавода (он больше 20 лет проработал в районной администрации). Значительную часть своей работы занимался хозяйственными вопросами.

«Такие специалисты должны работать в нашем городе и для него», — подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что самостоятельно возглавить район города с его особыми потребностями — сверхсложная задача.

Шалабаев пожелал Сергею Лукоянову найти общий язык с жителями Ленинского района и новыми коллегами.