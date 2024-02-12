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Глава Башкирии назвал стоимость реконструкции здания Русского драмтеатра в Уфе

Председатель президиума Собора русских Башкортостана, депутат Государственной Думы России Павел Качкаев во время встречи актива организации с Главой республики поднял вопрос капитального ремонта здания Государственного академического русского драматического театра.
Источник: Башинформ

Оно было открыто в 1982 году, а в 2021 году планировалось начать реконструкцию театра и закончить в 2024 году. В указанные сроки ремонт провести не удалось.

«Реконструкцию нашего русского театра мы обязательно проведем. По нынешним ценам на ремонт здания требуется уже более 2 миллиардов рублей. Вы все видели, каким получился после масштабного ремонта театр кукол. Теперь стоит задача привести в порядок Уфимский госцирк и начать его ремонт в 2025 году», — сказал Радий Хабиров. По его словам, Уфе также требуется хороший концертный зал.

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