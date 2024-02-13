Глава Стерлитамака сообщил о подделке своих соцсетей

Схема простая — со своего номера они заводят страницу в ТГ-канале с моей фотографией, которых много в свободном доступе, и пишут сообщения. Если мне нужно что-то у вас уточнить, я позвоню и спрошу. Пожалуйста, будьте бдительны и всё перепроверяйте", — написал Рустем Газизов.