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В Приморье суд установил факт смерти Героя России на СВО

Это было сделано для получения полагающихся социальных выплат семье.
Источник: PrimaMedia.ru

Дальнереченский районный суд Приморского края удовлетворил заявление межрайонного прокурора и установил факт гибели военнослужащего по контракту в зоне проведения спецоперации, сообщает ИА PrimaMedia.

Близкие бойца обратилась в прокуратуру с прошением оказать содействие в установлении его смерти. Теперь, после постановленияя суда, родственники мужчины смогут получить законную социальную выплату.

Известно, что мужчина посмертно был удостоен звания Герой России. Награду он получил за исполнение воинского долга в боях за Артемовск. Военнослужащий погиб 5 марта 2023 года во время выполнения боевой задачи.