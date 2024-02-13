В Приморье суд установил факт смерти Героя России на СВО

Дальнереченский районный суд Приморского края удовлетворил заявление межрайонного прокурора и установил факт гибели военнослужащего по контракту в зоне проведения спецоперации, сообщает ИА PrimaMedia.
Близкие бойца обратилась в прокуратуру с прошением оказать содействие в установлении его смерти. Теперь, после постановленияя суда, родственники мужчины смогут получить законную социальную выплату.
Известно, что мужчина посмертно был удостоен звания Герой России. Награду он получил за исполнение воинского долга в боях за Артемовск. Военнослужащий погиб 5 марта 2023 года во время выполнения боевой задачи.