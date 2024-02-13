Жители Иркутской области могут оставить свой наказ Владимиру Путину в его региональном штабе

«Идей и предложений, с которыми иркутяне приходят в региональный избирательный штаб, большое количество. Немало частных вопросов, но с радостью отмечаю, что большинство жителей приходит с предложениями, которые касаются самых разных сфер жизни и актуальны не только для нашего региона, но для жителей всей страны», — рассказал сопредседатель иркутского регионального штаба Анатолий Стрельцов.