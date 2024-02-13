Жители Иркутской области могут оставить свой наказ Владимиру Путину в его региональном штабе

«Идей и предложений, с которыми иркутяне приходят в региональный избирательный штаб, большое количество. Немало частных вопросов, но с радостью отмечаю, что большинство жителей приходит с предложениями, которые касаются самых разных сфер жизни и актуальны не только для нашего региона, но для жителей всей страны», — рассказал сопредседатель иркутского регионального штаба Анатолий Стрельцов.
График работы общественной приемной регионального избирательного штаба Владимира Путина: понедельник — суббота с 10:00 до 18:00. Телефон для справок: 8 (3952) 436−250.
Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата. Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») выдвинуты политическими партиями. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.