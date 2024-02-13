Радий Хабиров рассказал, что считает главным богатством Башкирии

Глава РБ Радий Хабиров на встрече с активом Собора русских республики поблагодарил национально-культурные объединения республики за сохранение и укрепление межнационального согласия. Он заявил, что это является главным богатством Башкирии.
«Собор русских, Всемирный курултай башкир, Конгресс татар, Канаш чувашей и другие национально-культурные центры и общественные организации — связующее звеном для всех жителей республики», — заявил Хабиров.
Он привел в пример передовую СВО где для наших бойцов рука об руку работают православный и мусульманский священнослужители и напомнил, что именно межнациональное согласие наиболее часто становится объектом атак со стороны недружественных государств.
Радий Хабиров поддержал идею руководителя правления Собора русских Башкортостана Валентина Павлова, который предложил создать альманах о людях, которые внесли заметный вклад в развитие республики.