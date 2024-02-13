Новые министры принесли присягу

«Перед народом и президентом торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономическому и духовному развитию моей родины РК. Строго соблюдать конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия. Верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе».