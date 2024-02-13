Новые министры принесли присягу

Министр вице-премьер-министр, министр национальной экономики — Нурлан Байбазаров, министр финансов — Мади Такиев, министр по ЧС — Чингиз Аринов, министр здравоохранения — Акмарал Альназарова приенсли присягу.
«Перед народом и президентом торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономическому и духовному развитию моей родины РК. Строго соблюдать конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия. Верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе».
Новый премьер-министр Олжас Бектенов в свою очередь поздравил назначенных чиновников.
5 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства. Новым премьер-министром стал Олжас Бектернов. Информацию о нем можно прочитать здесь.