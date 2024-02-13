NHK: в Японии более 80 депутатов парламента от правящей ЛДП нарушали финансовую отчетность

ТОКИО, 13 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 82 действующих депутата парламента от правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) составляли финансовую отчетность с нарушениями. Как сообщил телеканал NHK, такие данные были получены в ходе проведенного внутрипартийного опроса.
В нем приняли участие все 374 действующих парламентария от ЛДП и 10 руководителей избирательных округов. Нарушения связаны с учетом доходов от продажи билетов на платные собрания. Эти средства либо не вносились в отчетность, либо вносились, но не в достоверном объеме.
Громкий скандал вокруг правящей в Японии партии разгорелся в конце прошлого года. Он сводится к тому, что внутрипартийные группы депутатов в ЛДП, фракции, устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на платные собрания. Если кто-то из членов фракции перевыполнял установленную норму, разница между нормой и реально собранной суммой, как предполагается, возвращалась ему в виде так называемого отката без соответствующего отражения в финансовой отчетности.
В первую очередь скандал касается фракции, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Нарушения были и во фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, а также внутрипартийной группе, которой до декабря 2023 года руководил премьер-министр Фумио Кисида. Однако, как предполагается, нарушения в этих двух фракциях были не такими масштабными. Эти три внутрипартийные группы уже объявили о своем роспуске.
Из-за скандала своих постов уже лишились 15 политиков, включая министров, госминистров, парламентских заместителей министров и представителей руководства ЛДП. Все они были членами фракции Абэ.