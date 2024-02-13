NHK: в Японии более 80 депутатов парламента от правящей ЛДП нарушали финансовую отчетность

Громкий скандал вокруг правящей в Японии партии разгорелся в конце прошлого года. Он сводится к тому, что внутрипартийные группы депутатов в ЛДП, фракции, устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на платные собрания. Если кто-то из членов фракции перевыполнял установленную норму, разница между нормой и реально собранной суммой, как предполагается, возвращалась ему в виде так называемого отката без соответствующего отражения в финансовой отчетности.