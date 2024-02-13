Свердловские мэры получат дипломатические полномочия

Как говорится в документе, органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области получают ряд полномочий в сфере международных и внешнеэкономических связей. В частности, они будут проводить встречи, консультации и другие мероприятия с представителями иностранных государств; заключать соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и т. д.