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Екатерина Парилова назначена врио нижегородского министра спорта

До этого она курировала массовый спорт и цифровизацию.

Екатерина Парилова назначена исполняющей обязанности министра спорта Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Вовк».

До назначения врио нижегородского министра спорта Екатерина Парилова возглавляла отдел массового спорта. А с апреля 2023 года, как заместитель министра спорта, курировала массовый спорт и цифровизацию.

Кроме того, Екатерина Парилова является победительницей первого кадрового резерва «Команды правительства».

Напомним, главой Ленинского района Нижнего Новгорода назначили Сергея Лукоянова. До этого он больше 20 лет проработал в администрации Автозаводского района и чаще всего занимался хозяйственными вопросами.