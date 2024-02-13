Екатерина Парилова назначена врио нижегородского министра спорта

Екатерина Парилова назначена исполняющей обязанности министра спорта Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Вовк».
До назначения врио нижегородского министра спорта Екатерина Парилова возглавляла отдел массового спорта. А с апреля 2023 года, как заместитель министра спорта, курировала массовый спорт и цифровизацию.
Кроме того, Екатерина Парилова является победительницей первого кадрового резерва «Команды правительства».
Напомним, главой Ленинского района Нижнего Новгорода назначили Сергея Лукоянова. До этого он больше 20 лет проработал в администрации Автозаводского района и чаще всего занимался хозяйственными вопросами.