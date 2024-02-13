Узбекистан и Кыргызстан в этом году откроют два пограничных поста

В частности, в сентябре прошлого года Узбекистан и Кыргызстан открыли пропускные пункты — «Мингтепа» — «Кара-Багыш» на границе Мархаматского района Андижанской области Узбекистана и Араванского района Ошской области Кыргызстана, а также «Ханабад» — «Бек-Абад», расположенные в городе Ханабад Андижанской области и Сузакском районе Джалалабадской области. Они были закрыты с 2010 года.