Узбекистан и Кыргызстан в этом году откроют два пограничных поста

В Учкурганском районе Наманганской области полным ходом идет реконструкция пограничного поста, соединяющего Узбекистан с Кыргызстаном. Он расположен на 10-м километре дороги «Учкурган-Маданият» в махалле «Бустон».
По информации областного хокимията, аналогичный проект реализуется на таможенном посту «Кенгсай» в кыргызском селе Кызыл-Туу Джалалабадской области. Оба поста планируется сдать в эксплуатацию в этом году.
Отметим, что на границе между нашими странами существовало 15 пограничных пунктов пропуска, однако многие из них были долгое время законсервированы. Постепенно некоторые из них открываются вновь.
В частности, в сентябре прошлого года Узбекистан и Кыргызстан открыли пропускные пункты — «Мингтепа» — «Кара-Багыш» на границе Мархаматского района Андижанской области Узбекистана и Араванского района Ошской области Кыргызстана, а также «Ханабад» — «Бек-Абад», расположенные в городе Ханабад Андижанской области и Сузакском районе Джалалабадской области. Они были закрыты с 2010 года.