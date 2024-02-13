Глава полиции Екатеринбурга просит увеличить число видеокамер на улицах

«Если бы вы конкретизировали, сколько и в каких местах хотели бы их видеть, мы бы вышли с ходатайством от комиссии на главу города и попытались бы этот вопрос решить», — сообщил Володин.
Глава полиции ответил, что количество видеокамер системы «Безопасный город» положительно сказывается на раскрываемости преступлений.
«Я думаю, что чем больше будет этих камер, то и результативность будет больше. Поэтому мы подготовим отдельное предложение и представим», — пообещал Максим Метелица.
Напомним, также сегодня глава УМВД по Екатеринбургу заявил о почти стопроцентной раскрываемости убийств.