Глава полиции Екатеринбурга просит увеличить число видеокамер на улицах

Глава управления МВД по Екатеринбургу Максим Метелица хочет, чтобы на улицах города стало больше камер видеонаблюдения. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности в гордуме. Председатель комиссии Игорь Володин поинтересовался у Метелицы, действительно ли камер по городу не хватает.