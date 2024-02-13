Лукашенко высказался о сохранении традиций СССР в вузах Беларуси

Так, во время встречи с членами Республиканского совета ректоров белорусских вузов Лукашенко назвал самым важным тот факт, что Беларусь сохранила преемственность и качество классического образования. Хотя и заметил, что все же существовал риск «кинуться в реформы и эксперименты». Здесь Лукашенко признал, что деятели различных зарубежных фондов активно пытались втянуть белорусские вузы в реформы.