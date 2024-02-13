Лукашенко высказался о сохранении традиций СССР в вузах Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о сохранении лучших советских традиций в высшем образовании Беларуси, передает БелТА.
Так, во время встречи с членами Республиканского совета ректоров белорусских вузов Лукашенко назвал самым важным тот факт, что Беларусь сохранила преемственность и качество классического образования. Хотя и заметил, что все же существовал риск «кинуться в реформы и эксперименты». Здесь Лукашенко признал, что деятели различных зарубежных фондов активно пытались втянуть белорусские вузы в реформы.
— Это делалось не случайно, — уверен он.
При этом Лукашенко призвал быть честными, признавая, что советская школа дала миру гениальные открытия и прославленные на весь мир имена. Поэтому полученные тогда в вузах знания были на вес золота.
— И сейчас в Беларусь едут учиться, потому что мы сохранили лучшие советские традиции, — обратил он внимание.
В продолжение глава Беларуси назвал хорошим показателем обучение в белорусских вузах 30 тысяч студентов более чем из 100 стран.
— Экспорт образовательных услуг за 2023 год составил более 90 миллионов долларов. Тоже неплохо, — заключил он.
Напомним, в 2022 году белорусские вузы исключили из Болонского процесса. А еще участие Беларуси в Европейской культурной конвенции приостановлено.