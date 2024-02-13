На должность председателя Счетной палаты претендуют два кандидата

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Два кандидата на должность председателя Счетной палаты Молдовы прошли предварительный отбор и были допущены к этапу собеседования. Ими стали Татьяна Шевчук и Марин Господаренко.
Соответствующее решение одобрено членами парламентской контрольной комиссии по государственным финансам.
Всего на пост главы СП претендовали три человека. Однако пакет документов, поданный одним из кандидатов был признан неполным.
Марин Господаренко и Татьяна Шевчук имеют опыт работы в сфере государственных финансов: ранее они работали в Счетной палате. Господаренко занимал должность главы управления, а Шевчук была назначена парламентом членом Счетной палаты в 2022 году.
Кандидат, который наберет наибольшее количество баллов после собеседования, будет предложен парламенту для назначения на вакантную должность. Согласно закону, председатель Счетной палаты назначается парламентом сроком на 5 лет.