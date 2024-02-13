Губернатор поручил усилить постановку на воинский учет в Воронежской области

План по осеннему призыву в Вооруженные Силы РФ в Воронежской области был перевыполнен на 4,3%. Об этом стало известно 12 февраля по итогам совещания у губернатора Александра Гусева. На нем с докладом выступил областной военный комиссар Сергей Панков.
Он рассказал, что на заседания призывных комиссий осенью вызывался и прибыл 9631 человек. К местам прохождения военной службы из региона отправились 1059 человек.
Сейчас во всех военкоматах районов и городов области проводят первоначальную постановку граждан на воинский учет, готовясь к весеннему призыву. Ей подлежат свыше 10 тысяч жителей области 2007 года рождения. Уже на воинский учет поставлено более 7,5 тысяч человек, или 72%.
По итогам доклада участники совещания внесли предложение активизировать работу, связанную с первоначальной постановкой на учет и призыв тех, кто недавно получил российское гражданство. Речь идет о так называемых «новых граждан».
— Вопрос важный и с точки зрения морали. Являешься гражданином — будь добр хотя бы встань на учет и при необходимости послужи в армии, — резюмировал губернатор.
Также Александр Гусев поручил усилить постановку на воинский учет жителей региона в целом. Он обратил внимание присутствующих, что количество вставших на воинский учет не равномерно распределяется между муниципалитетами. Сельские территории полностью выполняют план, а вот в городах только на 40−60%.
— Странная ситуация. Мы считаем, что у нас из сельской территории куда-то люди уезжают на заработки, а если цифры посмотреть, то все с точностью наоборот.
И призвал мэров городов Воронеж, Лиски, Борисоглебск и других усилить работу по постановке молодых людей на воинский учет.