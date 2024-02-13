Губернатор поручил усилить постановку на воинский учет в Воронежской области

Сейчас во всех военкоматах районов и городов области проводят первоначальную постановку граждан на воинский учет, готовясь к весеннему призыву. Ей подлежат свыше 10 тысяч жителей области 2007 года рождения. Уже на воинский учет поставлено более 7,5 тысяч человек, или 72%.