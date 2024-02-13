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Глава администрации Сибая предупредил о созданных мошенниками фейковых аккаунтах

Глава администрации Сибая Азамат Юлдашбаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предупредил своих подписчиков о том, что от его имени мошенники создают фейковые аккаунты-двойники и пишут о некой проверке.

«Говорят, что должен позвонить сотрудник федеральной службы и нужно ответить на его вопросы. Злоумышленники действуют точечно и используют разные схемы. Просьба не поддаваться на провокации и не предпринимать никаких действий, пока не удастся поговорить лично со мной или с тем, от чьего имени прислано сообщение. В такой ситуации самое главное — личный контакт. Будьте бдительны!» — написал он.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что глава парламента Башкирии предупредил о мошенниках, действующих от его имени.