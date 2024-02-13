Глава администрации Сибая предупредил о созданных мошенниками фейковых аккаунтах

«Говорят, что должен позвонить сотрудник федеральной службы и нужно ответить на его вопросы. Злоумышленники действуют точечно и используют разные схемы. Просьба не поддаваться на провокации и не предпринимать никаких действий, пока не удастся поговорить лично со мной или с тем, от чьего имени прислано сообщение. В такой ситуации самое главное — личный контакт. Будьте бдительны!» — написал он.