Мэр Сергей Шелест сделал заявление по зданию на Декабристов

«Помещения в доме по улице Декабристов, 48, действительно остаются за местным отделением ВООПИКа. Такое решение было принято на последнем заседании комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных НКО, после рассмотрения всех представленных фактов и документов. 114,8 квадратов передаются в безвозмездное пользование организации ещё на два года. Добавлю: мы всегда готовы работать с общественниками, способными доказывать свою работу реальными делами», — отметил мэр.