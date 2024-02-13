Мэр Сергей Шелест сделал заявление по зданию на Декабристов

«Помещения в доме по улице Декабристов, 48, действительно остаются за местным отделением ВООПИКа. Такое решение было принято на последнем заседании комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных НКО, после рассмотрения всех представленных фактов и документов. 114,8 квадратов передаются в безвозмездное пользование организации ещё на два года. Добавлю: мы всегда готовы работать с общественниками, способными доказывать свою работу реальными делами», — отметил мэр.
Напомним, что в декабре 2023 года общественники заявили, что у них забирают здание на Декабристов, 48. При этом дом им передал департамент имущества мэрии Омска еще в 2018 году, и за пять лет они провели там масштабный ремонт и реставрацию.