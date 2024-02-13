Протесты фермеров в Молдове продолжаются: Опять перекрывают таможни и трассы

"Сотрудники полиции, ответственные за поддержание общественного порядка, присутствовали, как и на любом другом мероприятии подобного рода, для поддержания общественного порядка, поддерживая связь с людьми, тем более, что около 21:00 на маршруте начались стычки между водителями фур и фермерами.