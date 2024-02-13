Протесты фермеров в Молдове продолжаются: Опять перекрывают таможни и трассы

Ассоциация Forța Fermierilor сообщает, что она была проинформирована о местах, где сегодня пройдут акции протеста, пишет Noi.md.
Таким образом, сегодня фермеры протестуют в следующих местах:
1. Фермеры из нескольких районов на юге Молдовы (Хынчешты, Леова, Ниспорены, Унгены, Каушаны) с 09:00 собираются на Леушенской таможне.
2. Фермеры из Кагульского и Кантемирского районов возобновят акцию протеста, которая запланирована на 09:30 между селами Третешты и Рошу на трассе Кантемир — Кагул.
3. Фермеры из Резинского района остаются на трассе Оргеев-Резина, на перекрестке возле села Бушэука.
4. Фермеры Фалештского района остаются на кольцевой дороге города Фалешты.
5. Фермеры Теленештского района остаются на пересечении дорог Кишинев-Бельцы и Кишинев-Сороки.
6. Фермеры Криулянского района остаются возле внутреннего таможенного поста на трассе Кишинев-Дубоссары.
Между тем, после стычек между фермерами и работниками правопорядка, полиция распространила следующее сообщение:
«В контексте обвинений, выдвинутых фермерами в адрес полиции, например, о том, что сотрудники спецподразделений прибыли на трассу Леушень, которую они заблокировали, чтобы разблокировать ее, уточняем, что на месте не был задействован спецназ», — цитирует @enewsmd.
"Сотрудники полиции, ответственные за поддержание общественного порядка, присутствовали, как и на любом другом мероприятии подобного рода, для поддержания общественного порядка, поддерживая связь с людьми, тем более, что около 21:00 на маршруте начались стычки между водителями фур и фермерами.
Мы классифицируем эти обвинения как провокацию в адрес полиции, призванную дезинформировать общество.
Мы просим фермеров сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы не причинять вред гражданам и их деятельности, а также избегать ситуаций, подобных той, что произошла вчера вечером с другими водителями.
Людям, обратившимся с обвинениями в полицию, мы рекомендуем опубликовать хотя бы один видеоролик, подтверждающий это.
Вызывает сожаление, что работа наших коллег, выполняющих свои обязанности, не оценивается по достоинству, но некоторыми лицами предпринимаются попытки манипулировать общественным мнением".