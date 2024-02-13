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Протесты фермеров в Молдове продолжаются: Опять перекрывают таможни и трассы

Пока протесты сельхозпроизводителей носят мирный характер.
Источник: Соцсети

Ассоциация Forța Fermierilor сообщает, что она была проинформирована о местах, где сегодня пройдут акции протеста, пишет Noi.md.

Таким образом, сегодня фермеры протестуют в следующих местах:

1. Фермеры из нескольких районов на юге Молдовы (Хынчешты, Леова, Ниспорены, Унгены, Каушаны) с 09:00 собираются на Леушенской таможне.

2. Фермеры из Кагульского и Кантемирского районов возобновят акцию протеста, которая запланирована на 09:30 между селами Третешты и Рошу на трассе Кантемир — Кагул.

3. Фермеры из Резинского района остаются на трассе Оргеев-Резина, на перекрестке возле села Бушэука.

4. Фермеры Фалештского района остаются на кольцевой дороге города Фалешты.

5. Фермеры Теленештского района остаются на пересечении дорог Кишинев-Бельцы и Кишинев-Сороки.

6. Фермеры Криулянского района остаются возле внутреннего таможенного поста на трассе Кишинев-Дубоссары.

Между тем, после стычек между фермерами и работниками правопорядка, полиция распространила следующее сообщение:

«В контексте обвинений, выдвинутых фермерами в адрес полиции, например, о том, что сотрудники спецподразделений прибыли на трассу Леушень, которую они заблокировали, чтобы разблокировать ее, уточняем, что на месте не был задействован спецназ», — цитирует @enewsmd.

"Сотрудники полиции, ответственные за поддержание общественного порядка, присутствовали, как и на любом другом мероприятии подобного рода, для поддержания общественного порядка, поддерживая связь с людьми, тем более, что около 21:00 на маршруте начались стычки между водителями фур и фермерами.

Мы классифицируем эти обвинения как провокацию в адрес полиции, призванную дезинформировать общество.

Мы просим фермеров сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы не причинять вред гражданам и их деятельности, а также избегать ситуаций, подобных той, что произошла вчера вечером с другими водителями.

Людям, обратившимся с обвинениями в полицию, мы рекомендуем опубликовать хотя бы один видеоролик, подтверждающий это.

Вызывает сожаление, что работа наших коллег, выполняющих свои обязанности, не оценивается по достоинству, но некоторыми лицами предпринимаются попытки манипулировать общественным мнением".

сельское хозяйство