У Молдовы нет возможности создавать резервы дизтоплива для фермеров — Боля

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Отсутствие возможности хранения привело к тому, что дизтопливо, предоставленное Румынией в качестве помощи молдавским фермерам, до сих пор в полном объеме не поступило в страну, заявил министр Сельского хозяйства Владимир Боля на брифинге во вторник.
По его словам, все склады и цистерны для топлива в Молдове являются частной собственностью.
«Все они приватизированы, проданы. У государства нет даже двух канистр, чтобы хранить дизтопливо, не говоря уже о создании госрезерва».
По его словам, когда осенью 2020 года Румыния предложила помочь с обеспечением фермеров дизтопливом, министерством были организованы три конкурса по отбору компании, которая могла бы доставить в Молдову и хранить такой большой объем топлива. Однако ни один экономический агент не подал заявки ни в одном из конкурсов.
Впоследствии компания была найдена путем прямых переговоров, однако на это ушло много времени, рассказал Боля.
«Конечно, в этом плане все нужно менять. Думаю, правительству Молдовы нужно изыскать возможности и создать для госрезерва склад для топлива. Нужно искать финансовые возможности и на международном уровне, чтобы государство организовало для Агентства материальных резервов склады для хранения муки, зерна, продовольствия и многого другого», — сказал министр.
По его мнению, организация таких хранилищ будет способствовать обеспечению национальной безопасности.
Отсутствие возможности хранения и складов привело к затягиванию процесса (доставки дизтоплива, предоставленного Румынией — Ред.). Потому что был приложен максимум усилий, но такова реальность, к сожалению", — заключил Боля.