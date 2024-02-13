У Молдовы нет возможности создавать резервы дизтоплива для фермеров — Боля

По его словам, когда осенью 2020 года Румыния предложила помочь с обеспечением фермеров дизтопливом, министерством были организованы три конкурса по отбору компании, которая могла бы доставить в Молдову и хранить такой большой объем топлива. Однако ни один экономический агент не подал заявки ни в одном из конкурсов.