Путин поручил представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12

«Правительству Российской Федерации при участии Государственной компании “Автодор” проанализировать тарифы на проезд по автомобильной дороге М-12 “Восток” на маршруте от г. Москвы до г. Казани и представить предложения по определению оптимальных тарифов с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов Российской Федерации и коммерческими организациями», — отмечается в списке опубликованных поручений президента.