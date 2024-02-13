Путин поручил представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с госкомпанией «Автодор» проанализировать тарифы за проезд по трассе М-12 «Восток», а также представить предложения по установлению их оптимальных значений с учетом ее востребованности жителями, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации при участии Государственной компании “Автодор” проанализировать тарифы на проезд по автомобильной дороге М-12 “Восток” на маршруте от г. Москвы до г. Казани и представить предложения по определению оптимальных тарифов с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов Российской Федерации и коммерческими организациями», — отмечается в списке опубликованных поручений президента.