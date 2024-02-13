Владимир Путин поручил проанализировать тарифы ЖКХ в Новосибирской области

Напомним, во время проведения прямой линии 14 декабря к президенту обратился пенсионер из Новосибирска Владимир Леонтьев. Он рассказал главе государства о планируемом повышении коммунальных тарифов от 9 до 14%. Мужчина пожаловался на то, что рост цен скажется на его пенсии. Тогда Владимир Путин пообещал рассмотреть ситуацию в Новосибирске отдельно.