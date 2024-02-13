Воронежский губернатор — о ситуации с экстремальным гололедом: от ответственности ни одна УК не уйдет

— Уже гораздо легче. Но в целом, конечно, ситуация ненормальная. Ее усложняли несколько факторов. Муниципальные комбинаты вынуждены распылять силы: они работают еще и за управляющие компании, которые не справляются с уборкой во дворах, как это уже было во время снегопадов. А масштабы гололеда оказались таковы, что необходима концентрация всех сил на вверенных участках. Но оставить жителей с обледеневшими дворами тоже было нельзя, — пояснил губернатор.