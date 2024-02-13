Воронежский губернатор — о ситуации с экстремальным гололедом: от ответственности ни одна УК не уйдет

Управляющие компании понесут ответственность за то, что не справились с экстремальным гололедом во дворах воронежских многоэтажек. Об этом заявил губернатор Александр Гусев, комментируя борьбу с последствиями ледяного дождя в облцентре в своем telegram-канале во вторник, 13 февраля.
Глава региона рассказал, что в режиме онлайн получает доклады о сложностях, с которыми столкнулся город в начале рабочей недели. Он отметил, что второй день с самого утра находится на связи с мэром Вадимом Кстениным. Сегодня более 480 человек усилили работу комбинатов благоустройства на улицах Воронежа.
— Уже гораздо легче. Но в целом, конечно, ситуация ненормальная. Ее усложняли несколько факторов. Муниципальные комбинаты вынуждены распылять силы: они работают еще и за управляющие компании, которые не справляются с уборкой во дворах, как это уже было во время снегопадов. А масштабы гололеда оказались таковы, что необходима концентрация всех сил на вверенных участках. Но оставить жителей с обледеневшими дворами тоже было нельзя, — пояснил губернатор.
Александр Гусев подчеркнул, что все выводы по управляющим компаниям уже сделаны, и от ответственности никто не уйдет. При этом мэрия также будет обновлять порядок обработки тротуаров.
— Травмирование горожан даже при такой изменчивой погоде недопустимо. Но пока идет ликвидация последствий стихии, прошу жителей Воронежа быть аккуратными, по возможности временно сократить передвижения, а при использовании личного транспорта стараться не усложнять работу коммунальной техники. Борьба с гололедом продолжается круглые сутки, на ней сконцентрированы все усилия.
Губернатор поблагодарил всех, кто с пониманием отнесся к ситуации и оказывает помощь, и добавил, что такой сложной зимы в Воронеже давно не было. Сильнейшая гололедица на дорогах образовалась из-за ледяного дождя, накрывшего областной центр в ночь на понедельник, 12 февраля.
Как сообщало РИА «Воронеж», в регионе действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о гололеде будет действовать минимум до вечера среды, 14 февраля.
Сейчас синоптики вновь прогнозируют в столице Черноземья погодные «качели» и сильные перепады температуры. О том, как правильно ходить в гололед, как вести себя при падении и какие средства можно использовать, чтобы себя обезопасить, можно прочесть в нашем материале. На неубранный снег, наледь на дорогах и тротуарах, на угрожающие жизни сосульки на крышах жители региона могут пожаловаться через платформу обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе».