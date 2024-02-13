Молдавские фермеры снова заблокировали дорогу у КПП в Леушенах

КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. Аграрии в Молдавии во вторник проводят очередную акцию протеста и снова заблокировали участок дороги у КПП в Леушенах на молдавско-румынской границе, сообщил корреспонденту РИА Новости фермер из города Каушаны Сергей Стефанко.
Протесты фермеров в Молдавии начались в южных районах 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии в других районах. В субботу более 30 тракторов заблокировали дорогу у погранпоста Леушены на румынской границе. В понедельник протесты продолжились в нескольких районах республики, а ассоциация «Сила фермеров» выпустила сообщение о том, что фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями.
«Сегодня мы заблокировали выезд на КПП в Леушенах в знак протеста против произвола властей. Правительство не защищает молдавских производителей. Поощряются иностранцы. Мы видели на дорогах караваны грузовиков из Турции, Украины, груженные не только зерном. Везут и мясную продукцию, молочную, что угодно везут. А нашу молдавскую продукцию блокируют. Этот беспредел со стороны властей надо остановить».
Аграрии намерены перекрыть движение и на других трассах национального значения на юге и на севере страны.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем вновь приехали в Кишинев на тракторах в ноябре и оставались там до середины декабря. Аграрии требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотят получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Они настаивают, что их требования должны быть исполнены до конца марта.