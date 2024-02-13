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Мирзиёев наградил главу крупнейшего венгерского банка орденом «Дустлик»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана сегодня принял председателя правления крупнейшего венгерского банка OTP Шандора Чаньи. Ему была вручена государственная награда — орден «Дустлик», сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным пресс-службы главы государства, в ходе встречи с удовлетворением отмечена положительная динамика сотрудничества в банковско-финансовом секторе, в том числе в рамках реализованной сделки по продаже группе OTP государственной доли в Ипотека-банке.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность повышения качества услуг банка путем их цифровизации, внедрения инновационных и доступных финансовых продуктов для малого и семейного бизнеса, обучения персонала лучшим европейским практикам.

Были также рассмотрены вопросы дальнейшего углубления кооперации с ведущими предприятиями Венгрии в области сельского хозяйства, виноделия, ирригации, химии, фармацевтики и других отраслях промышленности, в том числе на базе создаваемой для венгерских компаний специальной экономической зоны в Ташкентской области.

В свою очередь, Шандор Чаньи подтвердил намерение венгерского бизнеса активно расширять свое присутствие на рынке Узбекистана.

В завершение встречи председатель правления банка OTP выразил глубокую признательность лидеру Узбекистана за высокую оценку его деятельности и вручение государственной награды.

Шавкат Мирзиеев