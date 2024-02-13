Лукашенко предложил побороть ИИ живым словом

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Необходимо подумать, как завтра бороться с искусственным интеллектом (ИИ), заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с членами Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования.
«Интернет (вызовы, связанные с ним — Sputnik) — это еще семечки или цветочки. Искусственный интеллект. Как мы будем завтра бороться против этого?… Завтра Китурко (Ирина Китурко — ректор Гродненского госуниверситета — Sputnik) покажут выступающей на французском языке, и она будет нести такую ахинею! Страшно подумать. Как этому противостоять?», — предупредил Лукашенко о дипфейках.
По мнению президента, противодействовать этому надо с помощью офлайн-встреч с молодежью.
«Живое слово. К людям надо идти», — сказал он.
Как считает Лукашенко, в Беларуси можно достучаться до каждого, чтобы опровергнуть то, что молодежь увидит «в этом эппл-айфоне или самсунге». По его словам, в этом информационном противостоянии будут и политические темы (в том числе выборы), и финансы.
Беларусь, отметил Лукашенко, не обладает такими ресурсами, как у Китая, чтобы предотвратить воздействие через ИИ. Поэтому надо «окунуть молодежь в живую работу».
Президент добавил, что интернет-технологии имеют и большое положительное значение. Это огромное подспорье и помощь.