Лукашенко предложил побороть ИИ живым словом

Как считает Лукашенко, в Беларуси можно достучаться до каждого, чтобы опровергнуть то, что молодежь увидит «в этом эппл-айфоне или самсунге». По его словам, в этом информационном противостоянии будут и политические темы (в том числе выборы), и финансы.