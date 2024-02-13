Токаев прибыл с государственным визитом в Катар

«Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Государство Катар. В международном аэропорту “Хамад” в Дохе Президента Казахстана встретил Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. У трапа самолета была выстроена рота Почетного караула», — говорится в сообщении во вторник.