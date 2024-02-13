Казахстан и Катар: как развивались отношения между странами

Казахстан и Катар установили дипломатические отношения в первые годы независимости республики, совместное коммюнике между странами было подписано 1 июля 1993 года. Первые шаги сотрудничества между двумя странами были предприняты во время официального визита Касым-Жомарта Токаева на посту главы министерства иностранных дел в мае 1997 года. Ответный визит министра иностранных дел Катара состоялся в апреле 1998 года. Тогда стороны договорились об открытии посольств.