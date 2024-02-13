Казахстан и Катар: как развивались отношения между странами

АСТАНА, 13 фев — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл Катар с государственным визитом.
Во время поездки Токаев проведет переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и их премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.
Также запланировано участие главы государства в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет ряд встреч с капитанами катарского бизнеса.
Это пятый по счету визит глав Казахстана: первый президент Нурсултан Назарбаев посещал Катар 3 раза, а Касым-Жомарт Токаев по приглашению эмира принял участие в работе II Катарского экономического форума в июне 2022 года.
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани приехал в Астану в 2014 году после восшествия на престол, также в октябре 2022 года. По итогам визита было подписано 12 двусторонних документов на правительственном и межведомственном уровнях.
Казахстан и Катар: история отношений
Казахстан и Катар установили дипломатические отношения в первые годы независимости республики, совместное коммюнике между странами было подписано 1 июля 1993 года. Первые шаги сотрудничества между двумя странами были предприняты во время официального визита Касым-Жомарта Токаева на посту главы министерства иностранных дел в мае 1997 года. Ответный визит министра иностранных дел Катара состоялся в апреле 1998 года. Тогда стороны договорились об открытии посольств.
Так, в мае 2007 года приступило к работе посольство Казахстана в Дохе, дипмиссия Государства Катар функционирует с марта 2008 года.
Культурно-гуманитарные связи
В марте 2002 года прошли Дни культуры Казахстана в Катаре, а ответное мероприятие состоялось в июне 2008 года в Астане.
В сентябре 2018 года в столице Казахстана открылась школа имени Шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани, которую построили в честь 20-летия города.
В 2020 года в борьбе с глобальной пандемией COVID-19 Катарский фонд развития отправил гуманитарную помощь весом в 8 тонн в Казахстан.
В марте 2021 года Назарбаев Университет подписал меморандум о сотрудничестве с ведущим катарским университетом Хамад бен Халифа.
Делегация Катара приняла участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в сентябре 2022 года в Астане.
Торговые отношения Казахстана с Катаром
Товарооборот между Казахстаном и Катаром за 2023 год составил 9,9 млн долларов, что на 49,5% выше по сравнению с 2022 годом — 6,6 млн. долларов, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана.
По данным ведомства, экспорт из Казахстана в Катар за 2023 год составил 5,6 млн долларов.
Казахстан поставляет в Катар:
баранину или козлятину на 1,3 млн долларов, это 22,7% от всего объема экспорта,
автомобили легковые — 90 тыс долларов,
части к машинам и устройствам — 78,7 тыс долларов,
духи и туалетная вода — 58 тыс долларов,
мясо и пищевые субпродукты домашней птицы — 28,7 тыс долларов.
В то же время импорт в Казахстан из Катара за прошедший год вырос в 4 раза — 4,3 млн долларов.
Основные товары импорта: углеводороды ациклические — 4,2 млн долларов, ускорители вулканизации каучука, пластификаторы, стабилизаторы — 56,6 тыс долларов, аппаратура для управления электрическим током на напряжение не более 1000 в — 5,6 тыс долларов, части и принадлежности для автомобилей и тракторов — 4 тыс долларов, силиконы — 2,8 тыс долларов.