Польские фермеры планируют заблокировать границу с Украиной 20 февраля

«20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров, мы объявляем, что все протестные мероприятия будут направлены на полную блокаду всех польских пограничных переходов с Украиной и протесты на местах», — говорится в заявлении «Солидарности».
Объединение профсоюзов предупредило, что будут также заблокированы транспортные узлы, подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам. Протестующие призвали общественность поддержать их акцию, которая, по их словам, направлена на обеспечение продовольственной безопасности Польши.
Польские фермеры начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в ноябре 2023 года. В конце декабря прошлого года польские власти достигли соглашения с фермерами, пообещав им дополнительные льготы и субсидии. Однако в январе протесты и перекрытия трасс возобновились: фермеры считают, что дешевая сельхозпродукция из Украины не должна попадать на польский рынок. По состоянию на 13 февраля, заблокированными остаются пять погранпунктов.
Эрдни Кагалтынов