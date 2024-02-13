Польские фермеры планируют заблокировать границу с Украиной 20 февраля

Польские фермеры начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в ноябре 2023 года. В конце декабря прошлого года польские власти достигли соглашения с фермерами, пообещав им дополнительные льготы и субсидии. Однако в январе протесты и перекрытия трасс возобновились: фермеры считают, что дешевая сельхозпродукция из Украины не должна попадать на польский рынок. По состоянию на 13 февраля, заблокированными остаются пять погранпунктов.