Госдеп опроверг информацию о переговорах с Россией по Украине

Россия открыта для переговоров по Украине, о чём неоднократно заявлял глава государства Владимир Путин. Последнее такое заявление прозвучало недавно в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. При этом президент напомнил, что переговорный процесс был запущен ещё в марте 2022 года, однако Киев тогда отказался договариваться.