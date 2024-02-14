Госдеп опроверг информацию о переговорах с Россией по Украине

Недавно агентство Reuters выпустило новость о том, что Россия вела переговоры с США по теме Украины. Утверждалось, что российская сторона якобы передала предложения о заморозке конфликта Вашингтону через арабских посредников.
«США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не будут этого делать», — приводит агентство слова представителей Госдепартамента.
Россия открыта для переговоров по Украине, о чём неоднократно заявлял глава государства Владимир Путин. Последнее такое заявление прозвучало недавно в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. При этом президент напомнил, что переговорный процесс был запущен ещё в марте 2022 года, однако Киев тогда отказался договариваться.