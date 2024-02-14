Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро

«С 21 по 22 февраля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств “группы двадцати” в Рио-де-Жанейро», — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, на встрече будут обсуждаться актуальные проблемы международной повестки дня с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов.
«Будет отмечена особая важность использования всего дипломатического инструментария, средств мирного решения споров, взаимоуважительного диалога, сотрудничества в целях обеспечения неделимой устойчивой безопасности», — добавила она.
Как отметила Захарова, на полях совещания запланирован насыщенный график двусторонних встреч Лаврова с коллегами по G20.