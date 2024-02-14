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Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21—22 февраля примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств G20 в Рио-де-Жанейро, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Источник: Sputnik.by

«С 21 по 22 февраля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств “группы двадцати” в Рио-де-Жанейро», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, на встрече будут обсуждаться актуальные проблемы международной повестки дня с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов.

«Будет отмечена особая важность использования всего дипломатического инструментария, средств мирного решения споров, взаимоуважительного диалога, сотрудничества в целях обеспечения неделимой устойчивой безопасности», — добавила она.

Как отметила Захарова, на полях совещания запланирован насыщенный график двусторонних встреч Лаврова с коллегами по G20.

Лавров Сергей
дипломатия