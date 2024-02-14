Токаев призвал катарские компании к сотрудничеству

«Я хотел бы выразить вам свою искреннюю признательность за участие в подготовке этого визита, который оказался действительно успешным. Был подписан пакет документов, которые придают мощный импульс нашим отношениям. Как я уже сказал Его Высочеству Эмиру Катара, мы подняли наши отношения на уровень стратегического партнерства между обеими странами. Я считаю, что это очень большое достижение. Я рад видеть этот результат, но в то же время мы не должны успокаиваться, нам нужно идти вперед и исследовать новые возможности нашего взаимного сотрудничества».