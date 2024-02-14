Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Хоценко рассказал, чем будет заниматься его архитектурно-градостроительный совет

В первую очередь внимание уделят новым микрорайонам.
Источник: РИА "Новости"

В Омске прошло первое заседание архитектурно-градостроительного совета — этот орган, существовавший и при прошлых губернаторах, возродил на днях Виталий Хоценко.

О том, что обсудили на установочной встрече, рассказал в своём телеграм-канале сам губернатор. По его словам, чиновники и архитекторы обсудили вопрос строительства школ и детских садов в новых микрорайонах. Сейчас с этим есть проблемы, и ситуацию, по мнению Хоценко, нужно менять.

«Структура будет заниматься рассмотрением проектов комплексной застройки, масштабными инвестпроектами в сфере градостроительной политики, а также принимать решения по размещению объектов регионального значения и реставрации памятников истории и культуры», — подчеркнул Хоценко.

О том, насколько часто будет собираться новый совет, пока не сообщалось.