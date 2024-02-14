Хоценко рассказал, чем будет заниматься его архитектурно-градостроительный совет

О том, что обсудили на установочной встрече, рассказал в своём телеграм-канале сам губернатор. По его словам, чиновники и архитекторы обсудили вопрос строительства школ и детских садов в новых микрорайонах. Сейчас с этим есть проблемы, и ситуацию, по мнению Хоценко, нужно менять.