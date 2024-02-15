Глава Башкирии Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов

А нам с тобой не повезло:

К любимым нам не возвратиться.

Но матери всему назло

В толпе все ищут наши лица.

Все ждут, что мы придем домой,

Привычно постоим у двери.

Что мы убитые с тобой —

Они до смерти не поверят.

Вы верьте, мамы, мы живем,

Совсем вы нас не хороните.

Мы в добрых снах домой придем,

Вы только ждите, ждите, ждите…

Придем, обнимем нежно вас.

И слезы радости прольются.

Пускай не сами в этот час,

Пусть души наши к вам вернутся.