Глава Башкирии Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов

В этот день 35 лет назад СССР вывел свои войска из Афганистана. Война, которая продлилась десять лет, унесла более 14 тысяч жизней военнослужащих. Из Афганистана не вернулись 343 жителя республики.
В церемонии также приняли участие почётные гости, ветераны боевых действий, родители погибших воинов, курсанты, кадеты, горожане.
До 2011 года 15 февраля отмечался как День памяти воинов-интернационалистов, но официального статуса не имел. Новая дата учреждена как единый день памяти обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом.
Мемориал «Скорбящая мать» был установлен 25 октября 2003 года. Автором является известный скульптор Николай Калинушкин. Эскиз памятника был создан в 1998 году после завершения строительства Парка Победы.
Памятник представляет собой портал, напоминающий силуэт дома культовой постройки (мусульманской и христианской), в котором на небольшом постаменте установлена бронзовая скульптура скорбящей матери. На фронтоне, в верхней части портала, размещены стеклянные тонированные полосы бледно-розового цвета. Рядом с памятником установлены две стелы из 60 плит черного гранита — габбро с высеченными фамилиями 685 уроженцев Башкортостана, павших в «горячих точках» мира, начиная с 1951 года.
На мемориале на башкирском и русском языках высечены такие строки:
А нам с тобой не повезло:
К любимым нам не возвратиться.
Но матери всему назло
В толпе все ищут наши лица.
Все ждут, что мы придем домой,
Привычно постоим у двери.
Что мы убитые с тобой —
Они до смерти не поверят.
Вы верьте, мамы, мы живем,
Совсем вы нас не хороните.
Мы в добрых снах домой придем,
Вы только ждите, ждите, ждите…
Придем, обнимем нежно вас.
И слезы радости прольются.
Пускай не сами в этот час,
Пусть души наши к вам вернутся.