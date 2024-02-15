В Татарстан из плена вернули 13 участников СВО

«На сегодняшний день их число пополнилось еще пятью жителями нашей республики», — сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.



Она уточнила, что этого удалось достичь при содействии федерального омбудсмена Татьяны Москальковой.



За прошлый год госпожа Сабурская получила 2,8 тыс. жалоб от участников СВО и членов их семей.



Кирилл Антонов, «Ъ-Казань».