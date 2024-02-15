«На сегодняшний день их число пополнилось еще пятью жителями нашей республики», — сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.
Она уточнила, что этого удалось достичь при содействии федерального омбудсмена Татьяны Москальковой.
За прошлый год госпожа Сабурская получила 2,8 тыс. жалоб от участников СВО и членов их семей.
Кирилл Антонов, «Ъ-Казань».
В Татарстан из плена вернули 13 участников СВО
Восемь жителей Татарстана в 2023 году включили в списки обмена пленными и вернули домой.
«На сегодняшний день их число пополнилось еще пятью жителями нашей республики», — сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.