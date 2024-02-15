УМВД по Омской области временно возглавил уроженец Астрахани Шелков

Новым руководителем УМВД по Омской области стал полковник внутренней службы Алексей Шелков. С 15 февраля он возглавил омскую полицию в качестве временно исполняющего обязанности. Соответствующий документ подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, сообщают «Коммерческие вести».
Алексей Шелков родился в 1981 году. Имеет два высших образования — по специальностям «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление». В астраханской полиции проделал путь от оперуполномоченного уголовного розыска до замначальника регионального УМВД.
В 2017 году Шелков возглавил Штаб УМВД России по Омской области. В 2021 году был назначен замначальника УМВД России по Омской области.
Напомним, ранее стало известно, что начальник омской полиции Вячеслав Крючков покинул свой пост в связи с повышением.