В Балтийске расширят ж/д инфраструктуру, чтобы паромы приносили больше денег региону — Алиханов

В Балтийске после визита Владимира Путина в Калининградскую область расширят ж/д инфраструктуру, чтобы паромы приносили больше денег региону. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице «ВКонтакте».
Глава региона отметил, что «визит президента Владимира Владимировича Путина в наш регион 25 января — не просто визит». Он, по словам губернатора, принёс региону перспективу расширения ж/д инфраструктуры в Балтийске, которое позволит увеличить пропускную способность железных дорог.
В 2024 году в Калининградской области отремонтируют ж/д пути на нескольких станциях.